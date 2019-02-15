2019-02-15T22:53:05+03:00
Звезды

Выставка вязаных игрушек открывается в Твери

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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В экспозиции будут представлены игрушки, связанные крючкомВ экспозиции будут представлены игрушки, связанные крючкомФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С 22 февраля по 14 марта в холее Детского зала библиотеки имени А.И. Герцена Твери будет работать выставка вязаных игрушек Веры Федоровны Рассадиной «Волшебный клубок».

В экспозиции будут представлены игрушки, связанные крючком, – забавные снеговики, лягушки, поросята, обезьянки, котята, петушки, собачки и др.

Вера Федоровна родилась в Твери в рукодельной семье: отец рисовал, увлекался макраме, мама вышивала. Она и сама с детства любила мастерить своими руками. Позже, работая в НПК «Химволокно», коллеги разглядели её творческие способности и поручили ей заниматься оформлением стенгазеты, а затем направили вести кружок рукоделия в пионерском лагере «Юный химик».

Только с выходом на пенсию Вера Федоровна, перепробовав многие хобби, остановилась на вязании игрушек крючком, при этом рукодельница постоянно экспериментирует: чулочные куклы, букеты из конфет, украшение свадебных бутылок и многое другое. Но любовь к вязанию всё-таки продолжает вдохновлять её больше всего.

Открытие выставки - 26 февраля в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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