Выставка вязаных игрушек открывается в Твери
С 22 февраля по 14 марта в холее Детского зала библиотеки имени А.И. Герцена Твери будет работать выставка вязаных игрушек Веры Федоровны Рассадиной «Волшебный клубок».
В экспозиции будут представлены игрушки, связанные крючком, – забавные снеговики, лягушки, поросята, обезьянки, котята, петушки, собачки и др.
Вера Федоровна родилась в Твери в рукодельной семье: отец рисовал, увлекался макраме, мама вышивала. Она и сама с детства любила мастерить своими руками. Позже, работая в НПК «Химволокно», коллеги разглядели её творческие способности и поручили ей заниматься оформлением стенгазеты, а затем направили вести кружок рукоделия в пионерском лагере «Юный химик».
Только с выходом на пенсию Вера Федоровна, перепробовав многие хобби, остановилась на вязании игрушек крючком, при этом рукодельница постоянно экспериментирует: чулочные куклы, букеты из конфет, украшение свадебных бутылок и многое другое. Но любовь к вязанию всё-таки продолжает вдохновлять её больше всего.
Открытие выставки - 26 февраля в 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU