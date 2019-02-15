2019-02-15T19:40:23+03:00
Экономика

Космические приборы и спутники планируют производить в Тверской области

Виктория ТУШКОВА
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О планах по открытию в регионе технопарка «Эммаусс» рассказал губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТОО планах по открытию в регионе технопарка «Эммаусс» рассказал губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО
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На Российском инвестиционном форуме в Сочи встречу с Ассоциацией кластеров и технопарков России провела делегация Тверской области.О планах по открытию в регионе технопарка «Эммаусс» рассказал губернатор Игорь Руденя председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Парк начнёт работу уже к 2021 году. На его площадке планируют развивать предприятие, производящего космические приборы и спутники.

- Для размещения индустриального парка «Эммаусс» области переданы участки из федеральной собственности. Предполагается, что здесь будут размещены производства 8-10 резидентов. Начало работ по созданию инфраструктуры первой очереди парка «Эммаусс» запланировано на 2019 год, - сообщает правительство Тверской области. - Кроме «Эммаусса» в Тверской области планируется открытие индустриального парка «Боровлёво-3». Участки на обеих территориях будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта. Регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций. Для парков будет разработана и реализована стратегия маркетингового продвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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