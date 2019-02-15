2019-02-15T19:14:00+03:00
Общество

Ушел из жизни Почетный гражданин Твери Павел Анисимов

Павел Федорович считается основателем тверского «политеха»
Виктория ЖУКОВА
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Павел Федорович Анисимов Фото: Тверская городская думаПавел Федорович Анисимов Фото: Тверская городская дума
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15 февраля в Твери скончался Почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Павел Федорович Анисимов.

Родился Павел Федорович в Ивановской области в 1925 году. В 16 лет его направили в Ярославское военно-пехотное училище, а летом 1943 года он уже стал командиром отделений полковой роты автоматчиков. Участвовали они в бою под Старой Руссой. Также Павел Федорович принимал участие в операции «Багратион», освобождении Литвы и Латвии, взятии Кенигсберга. В ноябре 1945 года его демобилизовали.

За боевые Павла Федоровича наградили двумя орденами Славы III и II степени, орденом Отечественной Войны I степени и 15-ю медалями СССР.

После войны Анисимов окончил Московский торфяной институт и был командирован в Калинин. В городе в 1958 году он организовал Калининский филиал Московского торфяного института (нынче это Тверской государственный технический университет). В течение 18 лет работал деканом механического факультета. За трудовые заслуги был награжден медалью «За трудовое отличие» и орденом Дружбы Народов. Одному из первых ему было присвоено звание «Почетный декан ТГТУ».

А 23 ноября 2011 Павлу Федоровичу присвоено звание Почетного гражданина города Твери за большой личный вклад в развитие и становление научной и учебной базы, а также в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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