2019-02-15T19:13:07+03:00
Общество

Более 174 тысяч цветов распустится весной в Твери

МУП "Зеленстрой" начал подготовку к "зелёному" сезону
Виктория ТУШКОВА
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Тюльпаны распустятся совсем скоро! Фото: отдел информации и аналитики администрации города ТвериТюльпаны распустятся совсем скоро! Фото: отдел информации и аналитики администрации города Твери
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Чтобы цветы распустились к определённым датам, некоторые культуры были высажены еще в январе.

Кроме цветов в этом году будет высажено более 800 погонных метров кустарников. Идёт и активная подготовка к традиционной выставке-продаже «Парад тюльпанов», приуроченной к 8 марта. Жители города с 1 марта смогут посетить оранжерею, расположенную на территории предприятия.

- На выставке, занимающей отдельный павильон, будет представлено около тридцати сортов тюльпанов. Там же планируется организовать фотозону для того, чтобы посетители могли сфотографироваться среди ярких весенних цветов,- сообщает отдел информации и аналитики администрации города Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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