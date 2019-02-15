В Тверской области члены ОПГ получили 21 год тюрьмы на троих

СЕГОДНЯ 19:09 2019-02-15T19:09:37+03:00

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В Конаковском суде Тверской вынесли обвинительный приговор трем жителям Самары. Следствие установило, что с 7 февраля по 28 марта 2018 года злоумышленники в составе ОПГ неоднократно похищали деньги с карт граждан проживающих на территории Тверской, Курганской и Оренбургской областей.

Злоумышленники отправляли на случайные номера смс-сообщения, в которых сообщали потерпевшим о якобы имеющих место проблемах с их банковскими картами. После этого обманным путем они добывали необходимые данные, а затем, используя несложные технические манипуляции, переводили чужие деньги на свои счета.

В итоге одного из мошенников приговорили к 11 годам строго режима, а двух других к 6 годам и 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Придется им, и выплатить потерпевшим штраф, превышающий 100000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU