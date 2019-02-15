Девушка получила травмы при столкновении ВАЗа и УАЗа в Тверской области
От удара легковушка вылетела с дороги в кювет
В аварии пострадала пассажиркаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области столкнулись ВАЗ 2107 и УАЗ. Авария произошла рано утром в пятницу, 15 февраля на объездной автодороге в Торопце.
По данным УГИБДД России по Тверской области, 26-летний водитель УАЗа пошел на рискованный обгон. Он не учел дорожные и метеорологические условия и превысил безопасную скорость для движения.
В результате мужчина не справился с управлением и врезался в легковушку. От удара ВАЗ отбросило в кювет.
Травмы во время столкновения получила 19-летняя пассажирка ВАЗа. Девушка самостоятельно обратилась за помощью в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU