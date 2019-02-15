Девушка получила травмы при столкновении ВАЗа и УАЗа в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:56 2019-02-15T18:56:30+03:00

От удара легковушка вылетела с дороги в кювет

Изменить размер текста: A A

В Тверской области столкнулись ВАЗ 2107 и УАЗ. Авария произошла рано утром в пятницу, 15 февраля на объездной автодороге в Торопце.

По данным УГИБДД России по Тверской области, 26-летний водитель УАЗа пошел на рискованный обгон. Он не учел дорожные и метеорологические условия и превысил безопасную скорость для движения.

В результате мужчина не справился с управлением и врезался в легковушку. От удара ВАЗ отбросило в кювет.

Травмы во время столкновения получила 19-летняя пассажирка ВАЗа. Девушка самостоятельно обратилась за помощью в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU