2019-02-15T18:22:11+03:00
Общество

В Тверской области дорожает молоко и дешевеет курятина

Цены в последнее время сильно не скачут
Виктория ЖУКОВА
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Глаз да глаз за ценамиГлаз да глаз за ценамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тверьстат опубликовал итоги еженедельного мониторинга изменения средних потребительских цен. В регионе продолжает дорожать молоко с 2,5-3,2% жирностью. На минувшей неделе оно стало дороже на 3,3%.

Также дорожает подсолнечное масло (+ на 2,1%), сливочное масло и маргарин (+2%), гречка (+2,7%), колбаса (+1,6%), карамель (+1,6%).

Дешевле стал сахарный песок (-2,4%) и сметана (-1,5%). Меньше 1% сбросили куриные яйца, хлеб, вермишель, свинина и курятина.

Напомним, что по данным ведомства в первый месяц 2019 года больше всего подорожали помидоры (на 43%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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