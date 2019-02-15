Автоинспекторы задержали в Твери автомобиль, за рулем которого был 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 17:44 2019-02-15T17:44:46+03:00

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Автоинспекторы 14 февраля задержали в Твери трёх водителей в состоянии опьянения и еще трёх без водительских прав. Среди нарушителей был 15-летний парень. Молодой человек катался по городу на автомобиле ВАЗ 21083.

Остановили машину для проверки около 22:25 на улице Георгия Димитрова. Помимо водителя в салоне было еще четверо пассажиров-подростков.

Инспекторы вызвали на место происшествия родителей. Оказалось, что автомобиль принадлежит матери подростка. Самого нарушителя сотрудники Госавтоинспекции отпустили с родителями, потому что административная ответственность предусмотрена с 16-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU