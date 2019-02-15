"Горячая линия" по вопросам организации школьного питания через вендинговые аппараты будет работать в Твери

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-15T16:29:47+03:00

Все желающие получат консультацию по работе аппаратов выдачи еды в школах

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«Горячая линия» организована Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. Местное ведомство присоединилось к Всероссийской акции по информированию жителей о питании их детей посредством вендинговых аппаратов по выдаче еды.

Телефон линии: 8 (4822) 32-35-98 будет работать с 18 февраля по 4 марта.

Всех позвонивших проконсультируют по вопросам организации питания в школах через автоматы по выдаче продуктов (вендинговые аппараты) — сообщает ведомство.

Время работы «горячей линии»: ежедневно с 09-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU