Трех жителей Тверской области будут судить за серию угонов на общую сумму в 5,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-15T15:45:25+03:00

По итогу они причинили ущерб 13 владельцам на общую сумму более 5,5 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

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Троих жителей Тверской области будут судить в Боровичском районном суде Новгородской области за серию угонов иномарок. Действовали злоумышленники в Твери, Валдае, Боровичах, Крестцах и Окуловке.

В период с сентября 2017 года по март 2018 года обвиняемые угнали несколько автомобилей марок “Mazda” и “Renault”. По итогу они причинили ущерб 13 владельцам на общую сумму более 5,5 млн рублей.

В прокуратуре Новгородской области сообщили, что злоумышленники позже предприняли еще несколько попыток угона. Не смогли они угнать автомобиль “Mazda” стоимостью 500 тысяч рублей из Твери и “Renault Duster” стоимостью 460 тысяч рублей в Боровичах. В первом случае машина стояла на блокировке, а во втором - не завелась.

ИСТОЧНИК KP.RU