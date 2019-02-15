2019-02-15T15:45:25+03:00
Происшествия

Трех жителей Тверской области будут судить за серию угонов на общую сумму в 5,5 млн рублей

Злоумышленники действовали сразу в нескольких областях
Виктория ЖУКОВА
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По итогу они причинили ущерб 13 владельцам на общую сумму более 5,5 млн рублейПо итогу они причинили ущерб 13 владельцам на общую сумму более 5,5 млн рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Троих жителей Тверской области будут судить в Боровичском районном суде Новгородской области за серию угонов иномарок. Действовали злоумышленники в Твери, Валдае, Боровичах, Крестцах и Окуловке.

В период с сентября 2017 года по март 2018 года обвиняемые угнали несколько автомобилей марок “Mazda” и “Renault”. По итогу они причинили ущерб 13 владельцам на общую сумму более 5,5 млн рублей.

В прокуратуре Новгородской области сообщили, что злоумышленники позже предприняли еще несколько попыток угона. Не смогли они угнать автомобиль “Mazda” стоимостью 500 тысяч рублей из Твери и “Renault Duster” стоимостью 460 тысяч рублей в Боровичах. В первом случае машина стояла на блокировке, а во втором - не завелась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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