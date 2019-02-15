Жительница Твери не заплатила более четверти миллиона рублей алиментов
Отец детей подал на женщину в суд
Выплаты поступали в пользу отца, начиная с 13 июля 2009 года, но в 2017 году платить женщина пересталаФото: Валерий РОМАНОВ
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Жительница Твери забыла заплатить более 280 000 рублей на содержание своих детей. Алименты женщина задолжала за период с марта 2017 года до декабря 2018 года.
В пресс-службе Заволжского районного суда Твери сообщили, что обвиняемая обязана выплачивать каждый месяц алименты на содержание несовершеннолетних детей, в размере одной трети от всех видов заработка. Выплаты поступали в пользу отца, начиная с 13 июля 2009 года, но в 2017 году платить женщина перестала.
Напомним, еще одна жительница Тверской области задолжала своим детям более миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU