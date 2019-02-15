2019-02-15T14:43:03+03:00
Общество

Школьники на День всех влюбленных подарили цветы бабушкам, которые торгуют на улицах Твери

Молодые люди сами придумали необычную акцию
Виктория ЖУКОВА
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Школьники дарили бабушкам цветы Фото: vk.com/"Школы Твери"/Даниил ТропкинШкольники дарили бабушкам цветы Фото: vk.com/"Школы Твери"/Даниил Тропкин
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В Твери школьники решили подарить частичку своей любви на 14 февраля ребята бабушкам, которые в этот день одиноко торговали на улице или прости милостыню.

Придумали и организовали необычную акцию администраторы местной группы в соцсети «Школы Твери». Вместе со своими подписчиками ребята 14 февраля вышли на улицы города и подарили бабушкам цветы. День всех влюбленных выдался в этом году довольно холодным и ветренным. Ребята хотели своим добрым поступком поддержать тепло в душе пожилых жительниц.

- Спасибо ребятам за поддержку нашей инициативы! Творите добро и будьте счастливы!, - так подытожил мероприятие один из организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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