2019-02-15T13:45:17+03:00
Происшествия

Двоих мужчину осудили за кражу дорогой мототехники в Тверской области

Наворовали они на почти 7 млн рублей
Виктория ЖУКОВА
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Отбывать наказание мужчины отправятся в исправительную колонию общего режимаОтбывать наказание мужчины отправятся в исправительную колонию общего режимаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Кесовогорский районный суд Тверской области назначил наказание мужчинам, которые похитили мотовездеходную технику. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала районная прокуратура.

Было установлено, что два жителя Ленинградской области и Санкт-Петербурга 1984 и 1981 годов рождения в ноябре 2017 года украли снегоболотоход и квадроцикл из клубного поселка «Ривер лаб» в Конаково. Помогал им еще один мужчина, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

А в декабре они же похитили еще два снегохода в поселке Кесова Гора. В итоге они причинили ущерб владельцам на общую сумму около 7 млн рублей.

-В ходе расследования уголовного дела снегоходы изъяты и возвращены потерпевшим, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчины получили лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев и 4 года 3 месяца соответственно. Отбывать наказание они отправятся в исправительную колонию общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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