Высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов планируют создать в технопарке Тверской области
На площадке технопарка «Эммаусс» Тверской области планируется создать современный высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и наземной инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме.
Верхневолжье на форуме представила проект научно-производственного концерна «БАРЛ», который как раз предполагается развивать в «Эммауссе». 14 февраля стенд региона посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
В регионе хотят производить спутники, которые можно использовать в лесном и сельском хозяйства, а также в работе по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и других направлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU