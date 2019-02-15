Высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов планируют создать в технопарке Тверской области

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-15T13:19:05+03:00

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На площадке технопарка «Эммаусс» Тверской области планируется создать современный высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и наземной инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме.

Верхневолжье на форуме представила проект научно-производственного концерна «БАРЛ», который как раз предполагается развивать в «Эммауссе». 14 февраля стенд региона посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В регионе хотят производить спутники, которые можно использовать в лесном и сельском хозяйства, а также в работе по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и других направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU