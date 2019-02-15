2019-02-15T13:19:05+03:00
Политика

Высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов планируют создать в технопарке Тверской области

Проект регион представил Российский инвестиционный форум
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Делегацию Тверской области возглавляет губернатор Игорь Руденя Фото: ПТОДелегацию Тверской области возглавляет губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО
Изменить размер текста:

На площадке технопарка «Эммаусс» Тверской области планируется создать современный высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и наземной инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме.

Верхневолжье на форуме представила проект научно-производственного концерна «БАРЛ», который как раз предполагается развивать в «Эммауссе». 14 февраля стенд региона посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В регионе хотят производить спутники, которые можно использовать в лесном и сельском хозяйства, а также в работе по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и других направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трех жителей Тверской области будут судить за серию угонов на общую сумму в 5,5 млн рублей
На дорогах Тверской области вновь пройдет "Контроль трезвости"
Жительница Твери не заплатила более четверти миллиона рублей алиментов
Школьники на День всех влюбленных подарили цветы бабушкам, которые торгуют на улицах Твери
Двоих мужчину осудили за кражу дорогой мототехники в Тверской области
Мужчина обналичил карту собутыльника, когда пошел в магазин за добавкой в Тверской области
Хор "Пересвет" представит в Твери концерт ко Дню защитника Отечества "Когда поют мужчины"
Тверские аптеки обязаны прекратить продажу лекарства от кашля «Эреспал»
Суд обязал огородить забором сибиреязвенные захоронения в Тверской области
Из-за всплеска ОРВИ в больнице Ржева Тверской области планируют ввести карантин
В числе основных сезонных проблем Твери – гололед на тротуарах, снег во дворах и сосульки
В Тверской области пропала молодая женщина