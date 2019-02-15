Мужчина обналичил карту собутыльника, когда пошел в магазин за добавкой в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-15T12:45:40+03:00

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В Тверской области у 44-летнего жителя Старицы без его ведома списали деньги с банковской карты. Мужчина обратился в полицию.

Разбираясь в случившемся, стражи правопорядка установили, что в день происшествия потерпевший выпивал у себя дома алкогольные напитки с малознакомым мужчиной. Когда спиртное закончилось, хозяин квартиры отправил гостя в магазин за добавкой, отдав ему свою карту для оплаты. Подозреваемый воспользовалась моментом и обналичил карту в ближайшем банкомате.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый, безработный 36-летний местный житель.

- Мужчина сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU