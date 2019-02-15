Хор "Пересвет" представит в Твери концерт ко Дню защитника Отечества "Когда поют мужчины"

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-15T12:17:18+03:00

В программе прозвучат классические произведения, русская и зарубежная духовная музыка, народные песни и романсы

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24 февраля в ДК "Металлист" Твери состоится праздничный концерт ко Дню защитника Отечества "Когда поют мужчины" хора "Пересвет".

Московский концертный мужской хор «Пересвет» еще называют виртуозами живого звука. Десять роскошных мужских голосов, более тысячи произведений в репертуаре и бессчетное множество поклонников по всему миру.

Хор был создан в середине 90-х годов в лоне Русской Православной Церкви и назван в честь легендарного Александра Пересвета, русского богатыря, павшего в сражении с монгольским войском на Куликовом поле. За мощь пресса окрестила их «Российским вокальным спецназом». География их выступлений охватывает многие страны мира.

В программе зрителей ожидают, - популярные классические произведения, русская и зарубежная духовная музыка, народные песни и романсы, знаменитые отечественные и зарубежные хиты в оригинальных обработках. 6+

Кстати, "Комсомольская правда"-Тверь" разыгрывает два билета на этот концерт. Принять участие в котором могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU