2019-02-15T12:08:59+03:00
Здоровье

Тверские аптеки обязаны прекратить продажу лекарства от кашля «Эреспал»

Росздравнадзор изымает из обращения все серии препарата
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Препарат «Эреспал» снят с продажиПрепарат «Эреспал» снят с продажиФото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Жители Тверской области больше не смогут найти в аптеках сироп и таблетки от кашля «Эреспал». Лекарство было изъято из обращения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Продукцию отозвал производитель препарата после приостановки французским Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья, содержащих фенспирид.

Исследования показали, что «Эреспал» может оказать неблагоприятное воздействие на работу сердца.

- Несмотря на то что клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена, в качестве меры предосторожности и в интересах безопасности пациентов, компания «Лаборатории Сервье» по согласованию с Министерством здравоохранения и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения приняла решение изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид, сообщается в документе Росздравнадзора от 14 февраля.

Стоит отметить, что в онлайн-аптеках препарат уже снят с продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хор "Пересвет" представит в Твери концерт ко Дню защитника Отечества "Когда поют мужчины"
Суд обязал огородить забором сибиреязвенные захоронения в Тверской области
Из-за всплеска ОРВИ в больнице Ржева Тверской области планируют ввести карантин
В числе основных сезонных проблем Твери – гололед на тротуарах, снег во дворах и сосульки
В Тверской области пропала молодая женщина
Несовершеннолетний пешеход попал автомобиль в Тверской области
Пьяный водитель снегохода сбил пожилого пешехода в Тверской области
Спортсмен из Тверской области взял "серебро" на международных соревнованиях по шорт-треку
Женщина украла две бутылки водки из супермаркета в Твери
Коллекцию военного музея в парке Победы Твери пополнит танк Т-34
Северный обход Твери по скоростной дороге М-11 уже начали проектировать
Тверская академическая филармония приглашает на грандиозную битву детских хоров
В Твери предлагают вспомнить традицию дарения поздравительных открыток на 23 февраля
За езду в пьяном виде поплатился житель Ржева Тверской области
Набор сотрудников производит Главное управление МЧС Тверской области
Старицкие пещеры Тверской области вошли в пятёрку лучших научно-познавательных туристических мест страны
Продолжаются поиски мужчины, который не вернулся домой из магазина в Твери десять лет назад
В Твери разыскивают очевидцев смертельной аварии на Московском шоссе
Серебряная подкова с бриллиантом достанется самой влюбленной паре Твери
Таксист спровоцировал аварию в Твери, в которой пострадала женщина
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Житель Московской область задержан по подозрению в совершении грабежа в Твери
Тверская область представила свои проекты на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Студентка колледжа украла наушники из супермаркета в Твери
Аварийный дом на улице Малая Самара в Твери снесут