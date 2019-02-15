Тверские аптеки обязаны прекратить продажу лекарства от кашля «Эреспал»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-15T12:08:59+03:00

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Жители Тверской области больше не смогут найти в аптеках сироп и таблетки от кашля «Эреспал». Лекарство было изъято из обращения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Продукцию отозвал производитель препарата после приостановки французским Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья, содержащих фенспирид.

Исследования показали, что «Эреспал» может оказать неблагоприятное воздействие на работу сердца.

- Несмотря на то что клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена, в качестве меры предосторожности и в интересах безопасности пациентов, компания «Лаборатории Сервье» по согласованию с Министерством здравоохранения и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения приняла решение изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид, сообщается в документе Росздравнадзора от 14 февраля.

Стоит отметить, что в онлайн-аптеках препарат уже снят с продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU