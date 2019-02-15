Суд обязал огородить забором сибиреязвенные захоронения в Тверской области
В Тверской области ненадлежащим образом были огорожены сибиреязвенные захоронения. Скотомогильники проверяли сотрудники прокуратуры Максатихинского района.
Были обнаружены нарушения требований природоохранного и санитарного законодательства при содержании сибиреязвенных захоронений. По периметру скотомогильников, расположенных в Зареченском и Малышевском сельских поселениях, частично не было ограждения. Получается, что на опасную территорию могули попасть жители, в том числе дети.
-Прокурором района в суд направлено исковое заявление к правительству Тверской области и Министерству сельского хозяйства Тверской области о возложении обязанности привести сибиреязвенные скотомогильники в соответствие с ветеринарно-санитарными и санитарно-эпидемиологическими правилами, - сообщили в областном правительстве.
Максатихинский районный суд обязал удовлетворить требования в полном объеме. Причем решение было обжаловано ответчиком, но Тверской областной суд оставил все без изменений и не удовлетворил апелляционную жалобу правительства Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU