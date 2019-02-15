Из-за всплеска ОРВИ в больнице Ржева Тверской области планируют ввести карантин

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-15T11:07:14+03:00

Введение карантина связано с всплеском заболеваемости ОРВИ в городе и районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В больнице Ржевского района Тверской области планируют ввести карантин. С 18 февраля посещение к пациентам будет временно ограничено. Посетить родственники смогут только тяжелобольных.

В группе в соцсети "Ржев. Наша медицина" сообщают, что введение карантина связано с всплеском заболеваемости ОРВИ в городе и районе. Ограничения вводятся, чтобы избежать эпидемии среди пациентов и сотрудников внутри больницы.

За последнюю неделю заболело уже 630 человек - это на 200 больше, чем было за предшествующую неделю. Причём из 630 заболевших 536 – дети.

- Речь идет именно об острой респираторной вирусной инфекции, на грипп еще никто не подтвержден. Температурят больные, температурят сотрудники. В выходные дадим возможность родственникам навестить пациентов, а с понедельника объявим карантин, - уточнила заместитель главного врача по медицинской части Ржевской ЦРБ Раиса Шикер.

Напомним, что уровень заболеваемости населения Тверской области инфекциями верхних и нижних дыхательных путей вырос на 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU