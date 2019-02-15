Из-за всплеска ОРВИ в больнице Ржева Тверской области планируют ввести карантин
В больнице Ржевского района Тверской области планируют ввести карантин. С 18 февраля посещение к пациентам будет временно ограничено. Посетить родственники смогут только тяжелобольных.
В группе в соцсети "Ржев. Наша медицина" сообщают, что введение карантина связано с всплеском заболеваемости ОРВИ в городе и районе. Ограничения вводятся, чтобы избежать эпидемии среди пациентов и сотрудников внутри больницы.
За последнюю неделю заболело уже 630 человек - это на 200 больше, чем было за предшествующую неделю. Причём из 630 заболевших 536 – дети.
- Речь идет именно об острой респираторной вирусной инфекции, на грипп еще никто не подтвержден. Температурят больные, температурят сотрудники. В выходные дадим возможность родственникам навестить пациентов, а с понедельника объявим карантин, - уточнила заместитель главного врача по медицинской части Ржевской ЦРБ Раиса Шикер.
Напомним, что уровень заболеваемости населения Тверской области инфекциями верхних и нижних дыхательных путей вырос на 25%.
ИСТОЧНИК KP.RU