2019-02-15T10:49:05+03:00
Общество

В числе основных сезонных проблем Твери – гололед на тротуарах, снег во дворах и сосульки

Работа управляющих организаций проверяется ежедневно
Виктория ЖУКОВА
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После сильных снегопадов город расчищают несколько днейПосле сильных снегопадов город расчищают несколько днейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Твери по-прежнему актуальной остается проблема гололеда на тротуарах. Несмотря на то, что даже после сильных снегопадов очистка производится максимально оперативно, быстро привести в порядок все территории удается не всегда. Например, в числе проблемных точек в Заволжье – улицы Горького и Коноплянниковой. В настоящее время МУП «ЖЭК» уже усилил работу на этих объектах

В администрации Твери сообщили, что оперативно после сильных снегопадов расчистить тротуары не получается из-за отсутствия необходимого количества спецтехники. Глава Твери Алексей Огоньков поручил проработать вопрос пополнения автопарка предприятия, а кроме того – скорректировать план по уборке улично-дорожной сети.

Также главы администраций районов Твери ежедневно проверяют работу управляющих организаций. Например, в Пролетарском районе с начала года было составлено 70 протоколов по ненадлежащему содержанию придомовых территорий и очистке кровель зданий, 46 из них уже рассмотрены на административной комиссии. Сумма штрафов только по этому району составила 850 тысяч рублей.

Еще в Твери уже начали готовиться к паводку. С территорий, традиционно находящихся в зоне подтопления, планируют как можно быстрее вывезти весь снег. В Заволжском районе проблемными являются, например, улицы Производственная и Тельмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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