2019-02-15T09:46:39+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний пешеход попал автомобиль в Тверской области

Потерпевший будет лечиться в хирургическом отделении
Альберт БОЙКОВ
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В результате ДТП пешеход попал в больницуВ результате ДТП пешеход попал в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 14 февраля, в Удомле Тверской области, произошла авария в результате которой пострадал 16-летний пешеход. Авария произошла на улице Гагарина у дома №75, когда на часах было 12:50.

По сведениям полицейских, 51-летний водитель "Kia Soul" не справившись с управлением сбил 16-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части навстречу транспортному потоку.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший попал с различными травмами в хирургическое отделение местной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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