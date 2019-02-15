Несовершеннолетний пешеход попал автомобиль в Тверской области
Потерпевший будет лечиться в хирургическом отделении
В результате ДТП пешеход попал в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 14 февраля, в Удомле Тверской области, произошла авария в результате которой пострадал 16-летний пешеход. Авария произошла на улице Гагарина у дома №75, когда на часах было 12:50.
По сведениям полицейских, 51-летний водитель "Kia Soul" не справившись с управлением сбил 16-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части навстречу транспортному потоку.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший попал с различными травмами в хирургическое отделение местной больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU