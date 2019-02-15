Пьяный водитель снегохода сбил пожилого пешехода в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-15T09:41:21+03:00

Водитель сел за руль снегохода пьяный Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла на обочине улицы Карла Маркса в Весьегонске

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В Тверской области снегоход наехал на 88-летнего пешехода. Произошло это 14 февраля в 21:35 на улице Карла Маркса в Весьегонске.

По информации региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель на снегоходе «Буран» без государственного регистрационного знака ехал по левой обочине. Мужчина управлял техникой в состоянии алкогольного опьянения.

Возле дома №35 водитель не справился с управлением и сбил пожилого пешехода, который шел в попутном направлении по левой обочине навстречу движущемуся транспорту.

Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение больницы Бежецка.

ИСТОЧНИК KP.RU