Пьяный водитель снегохода сбил пожилого пешехода в Тверской области
Авария произошла на обочине улицы Карла Маркса в Весьегонске
Водитель сел за руль снегохода пьяный Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области снегоход наехал на 88-летнего пешехода. Произошло это 14 февраля в 21:35 на улице Карла Маркса в Весьегонске.
По информации региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель на снегоходе «Буран» без государственного регистрационного знака ехал по левой обочине. Мужчина управлял техникой в состоянии алкогольного опьянения.
Возле дома №35 водитель не справился с управлением и сбил пожилого пешехода, который шел в попутном направлении по левой обочине навстречу движущемуся транспорту.
Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение больницы Бежецка.
ИСТОЧНИК KP.RU