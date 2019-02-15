Спортсмен из Тверской области взял "серебро" на международных соревнованиях по шорт-треку
Представители Тверской области приняли участие в международных соревнованиях по шорт-треку «Кубок имени Павловского». Проходили традиционные состязания в Санкт-Петербурге.
19 участников из Тверской области выступали в разных возрастных группах. Конкуренцию им в этом году составили более 300 человек из России, стран СНГ, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.
В областном спорткомитете отметили достижении 13-летнего Дениса Дергунова. Кандидат в мастера спорта достойно выступил на соревнованиях. Он финишировал со вторым результатом на всех дистанциях – 1000, 500, 777 метров и завоевал серебряную медаль по сумме троеборья.
ИСТОЧНИК KP.RU