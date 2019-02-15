2019-02-15T08:39:32+03:00
Общество

Женщина украла две бутылки водки из супермаркета в Твери

Она не захотела заплатить 150 рублей за товар
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Женщина товар спрятала в рюкзакеЖенщина товар спрятала в рюкзакеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Заволжский районный суд Твери рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая украла из магазина водку.

Из материалов дела следует, что женщина пришла в один из супермаркетов сети «Пятерочка». Она прошла в торговый зал и взяла со стеллажа две бутылки водки "Праздничная" объемом 0,25 литров. Общая стоимость ее покупки составила всего 150 рублей 86 копеек.

Бутылки женщина спрятала в пакет и вышла через кассовую зону. Ее задержали на выходе контролеры торгового зала.

Напомним, что ранее Заволжский районный суд вынес решение по похожему случаю. За кражу наушников из магазина студентка получила штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коллекцию военного музея в парке Победы Твери пополнит танк Т-34
Северный обход Твери по скоростной дороге М-11 уже начали проектировать
Тверская академическая филармония приглашает на грандиозную битву детских хоров
В Твери предлагают вспомнить традицию дарения поздравительных открыток на 23 февраля
За езду в пьяном виде поплатился житель Ржева Тверской области
Набор сотрудников производит Главное управление МЧС Тверской области
Старицкие пещеры Тверской области вошли в пятёрку лучших научно-познавательных туристических мест страны
Продолжаются поиски мужчины, который не вернулся домой из магазина в Твери десять лет назад
В Твери разыскивают очевидцев смертельной аварии на Московском шоссе
Серебряная подкова с бриллиантом достанется самой влюбленной паре Твери
Таксист спровоцировал аварию в Твери, в которой пострадала женщина
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Житель Московской область задержан по подозрению в совершении грабежа в Твери
Тверская область представила свои проекты на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Студентка колледжа украла наушники из супермаркета в Твери
Аварийный дом на улице Малая Самара в Твери снесут