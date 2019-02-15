Женщина украла две бутылки водки из супермаркета в Твери

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-15T08:39:32+03:00

Она не захотела заплатить 150 рублей за товар

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Заволжский районный суд Твери рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая украла из магазина водку.

Из материалов дела следует, что женщина пришла в один из супермаркетов сети «Пятерочка». Она прошла в торговый зал и взяла со стеллажа две бутылки водки "Праздничная" объемом 0,25 литров. Общая стоимость ее покупки составила всего 150 рублей 86 копеек.

Бутылки женщина спрятала в пакет и вышла через кассовую зону. Ее задержали на выходе контролеры торгового зала.

Напомним, что ранее Заволжский районный суд вынес решение по похожему случаю. За кражу наушников из магазина студентка получила штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU