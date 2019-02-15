2019-02-15T08:04:56+03:00
Общество

Коллекцию военного музея в парке Победы Твери пополнит танк Т-34

Экспонат горожане увидят 23 февраля
Виктория ЖУКОВА
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Такой танк установят в парке Победы Твери Фото: администрация ТвериТакой танк установят в парке Победы Твери Фото: администрация Твери
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Музей военной техники под открытым небом в парке Победы Твери пополнится еще одним экспонатом. 14 февраля из Военно-технического музея в Московской области прибыл танк Т-34. Уникальность машины заключается в том, что она участвовала в боях во время Великой Отечественной войны.

В парк танк перевезут после небольшой реставрации. Экспонат нужно зачистить при помощи специального состава и покрасить в специальном, обогреваемом боксе.

В администрации Твери сообщили, что увидеть танк Т-34 в парке Победы можно будет уже 23 февраля, в День Защитника Отечества.

Напомним, недавно в музей парка Победы привезли демилитаризованный истребитель МИГ-25 РБ. А ранее там установили две 122-миллиметровые гаубицы М-30 времён Великой Отечественной войны, а также танк Т-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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