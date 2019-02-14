2019-02-14T19:36:14+03:00
Звезды

Тверская академическая филармония приглашает на грандиозную битву детских хоров

Мероприятие состоится в ближайшие дни
Ирина ТАРАСОВА
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Тверская академическая филармония приглашает жителей и гостей Твери на концерты , которые состося в ближайшие дни.

17 февраля в 12.00 - концертная программа для детей «Бременские на БИС» (концертное исполнение всемирно известного мюзикла Г. Гладкова на слова Ю. Энтина «Бременские музыканты»).

Муниципальный оркестр русских народных инструментов им. В.В. Андреева. Дирижёр – Александр Некрасов.

Солисты: Ксения Позднева, Олег Григоращенко.

После представления состоится грандиозная битва детских хоров (интерактивная часть программы).

19 февраля в 18.30 - концерт фортепианной музыки.

Танел Йоаметс (фортепиано, Эстония).

В программе: произведения Ф. Шуберта, К. Дебюсси, Ф. Шопена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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