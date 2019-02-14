Тверская академическая филармония приглашает на грандиозную битву детских хоров
Тверская академическая филармония приглашает жителей и гостей Твери на концерты , которые состося в ближайшие дни.
17 февраля в 12.00 - концертная программа для детей «Бременские на БИС» (концертное исполнение всемирно известного мюзикла Г. Гладкова на слова Ю. Энтина «Бременские музыканты»).
Муниципальный оркестр русских народных инструментов им. В.В. Андреева. Дирижёр – Александр Некрасов.
Солисты: Ксения Позднева, Олег Григоращенко.
После представления состоится грандиозная битва детских хоров (интерактивная часть программы).
19 февраля в 18.30 - концерт фортепианной музыки.
Танел Йоаметс (фортепиано, Эстония).
В программе: произведения Ф. Шуберта, К. Дебюсси, Ф. Шопена.
ИСТОЧНИК KP.RU