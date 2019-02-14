В Твери предлагают вспомнить традицию дарения поздравительных открыток на 23 февраля
16 февраля взрослых и детей приглашают на мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки в технике ручной бумаги "Поздравляем папу"
- Дорогие друзья, приближается февральский праздник - 23 февраля. В приятных подготовительных хлопотах не забудем о традиции дарения поздравительных открыток.
В ближайшую субботу мы ждём вас на мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки в технике ручной бумаги "Поздравляем папу".
Может быть, Ваш папа мечтает о путешествии в дальние страны? О море? О сафари? О ретроавтомобиле? Подарите ему открытку с видом его мечты!
Стоимость занятия – 200 руб., все материалы предоставляются.
Для посещения занятий необходимо предварительно записаться по телефону:
Тел: (822) 45-71-76.
Адрес: ул. Советская, д. 3А.
Начало в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU