В Твери предлагают вспомнить традицию дарения поздравительных открыток на 23 февраля

СЕГОДНЯ 19:32 2019-02-14T19:32:30+03:00

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16 февраля взрослых и детей приглашают на мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки в технике ручной бумаги "Поздравляем папу"

- Дорогие друзья, приближается февральский праздник - 23 февраля. В приятных подготовительных хлопотах не забудем о традиции дарения поздравительных открыток.

В ближайшую субботу мы ждём вас на мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки в технике ручной бумаги "Поздравляем папу".

Может быть, Ваш папа мечтает о путешествии в дальние страны? О море? О сафари? О ретроавтомобиле? Подарите ему открытку с видом его мечты!

Стоимость занятия – 200 руб., все материалы предоставляются.

Для посещения занятий необходимо предварительно записаться по телефону:

Тел: (822) 45-71-76.

Адрес: ул. Советская, д. 3А.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU