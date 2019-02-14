За езду в пьяном виде поплатился житель Ржева Тверской области

СЕГОДНЯ 19:28 2019-02-14T19:29:55+03:00

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Ночью 2 декабря 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал за рулём из посёлка Ильченко Ржевского района в Ржев. Но на Торопецком тракте города Ржева он был остановлен инспекторами ДПС.

- Гражданин был отстранён от управления транспортным средством в связи с тем, что имел признаки алкогольного опьянения, - сообщает Ржевский городской суд. - Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на месте, от прохождения которого он отказался, затем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в наркологическом отделении Ржевской ЦРБ, от прохождения которого он также отказался, тем самым не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Подсудимому, который полностью согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, было назначено 30 000 рублей штрафа и обязательные работы на срок 200 часов. Его также лишили прав на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU