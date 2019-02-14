2019-02-14T19:29:55+03:00
Общество

За езду в пьяном виде поплатился житель Ржева Тверской области

Его лишили прав и назначили штраф
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Ржевитянин сел за руль пьяным и был остановлен сотрудниками ДПСРжевитянин сел за руль пьяным и был остановлен сотрудниками ДПСФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Ночью 2 декабря 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал за рулём из посёлка Ильченко Ржевского района в Ржев. Но на Торопецком тракте города Ржева он был остановлен инспекторами ДПС.

- Гражданин был отстранён от управления транспортным средством в связи с тем, что имел признаки алкогольного опьянения, - сообщает Ржевский городской суд. - Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на месте, от прохождения которого он отказался, затем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в наркологическом отделении Ржевской ЦРБ, от прохождения которого он также отказался, тем самым не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Подсудимому, который полностью согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, было назначено 30 000 рублей штрафа и обязательные работы на срок 200 часов. Его также лишили прав на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Северный обход Твери по скоростной дороге М-11 уже начали проектировать
Тверская академическая филармония приглашает на грандиозную битву детских хоров
В Твери предлагают вспомнить традицию дарения поздравительных открыток на 23 февраля
Набор сотрудников производит Главное управление МЧС Тверской области
Старицкие пещеры Тверской области вошли в пятёрку лучших научно-познавательных туристических мест страны
Продолжаются поиски мужчины, который не вернулся домой из магазина в Твери десять лет назад
В Твери разыскивают очевидцев смертельной аварии на Московском шоссе
Серебряная подкова с бриллиантом достанется самой влюбленной паре Твери
Таксист спровоцировал аварию в Твери, в которой пострадала женщина
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Житель Московской область задержан по подозрению в совершении грабежа в Твери
Тверская область представила свои проекты на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Студентка колледжа украла наушники из супермаркета в Твери
Аварийный дом на улице Малая Самара в Твери снесут