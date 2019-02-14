Набор сотрудников производит Главное управление МЧС Тверской области

СЕГОДНЯ 19:13 2019-02-14T19:17:36+03:00

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Главное управление МЧС России по Тверской области приглашает на службу граждан Российской Федерации. К кандидатам существуют следующие требования:

- возраст от 18 до 30 лет;

- кандидат должен был пойти срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации;

- иметь высшее, среднее профессиональное или среднее образование;

- быть способным по своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности в федеральной противопожарной службе.

По вопросу трудоустройства обращаться следует в Главное управление МЧС России по Тверской области: 170000, г. Тверь, ул. Дарвина д.12, тел. (4822) 42-93-77, e-mail: mchs.pressa@mail.ru, ukmchstver@mail.ru

Вакантные должности есть по следующим специальностям:

Юриспруденция.

Архитектура и строительство.

Пожарная безопасность.

Техносферная безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU