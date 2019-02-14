2019-02-14T19:17:36+03:00
Общество

Набор сотрудников производит Главное управление МЧС Тверской области

Прошедшим отбор предоставят все социальные гарантии
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В МЧС требуются сотрудники!В МЧС требуются сотрудники!Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Главное управление МЧС России по Тверской области приглашает на службу граждан Российской Федерации. К кандидатам существуют следующие требования:

- возраст от 18 до 30 лет;

- кандидат должен был пойти срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации;

- иметь высшее, среднее профессиональное или среднее образование;

- быть способным по своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности в федеральной противопожарной службе.

По вопросу трудоустройства обращаться следует в Главное управление МЧС России по Тверской области: 170000, г. Тверь, ул. Дарвина д.12, тел. (4822) 42-93-77, e-mail: mchs.pressa@mail.ru, ukmchstver@mail.ru

Вакантные должности есть по следующим специальностям:

Юриспруденция.

Архитектура и строительство.

Пожарная безопасность.

Техносферная безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Северный обход Твери по скоростной дороге М-11 уже начали проектировать
Тверская академическая филармония приглашает на грандиозную битву детских хоров
В Твери предлагают вспомнить традицию дарения поздравительных открыток на 23 февраля
За езду в пьяном виде поплатился житель Ржева Тверской области
Старицкие пещеры Тверской области вошли в пятёрку лучших научно-познавательных туристических мест страны
Продолжаются поиски мужчины, который не вернулся домой из магазина в Твери десять лет назад
В Твери разыскивают очевидцев смертельной аварии на Московском шоссе
Серебряная подкова с бриллиантом достанется самой влюбленной паре Твери
Таксист спровоцировал аварию в Твери, в которой пострадала женщина
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Житель Московской область задержан по подозрению в совершении грабежа в Твери
Тверская область представила свои проекты на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Студентка колледжа украла наушники из супермаркета в Твери
Аварийный дом на улице Малая Самара в Твери снесут