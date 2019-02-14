2019-02-14T19:07:00+03:00
Общество

Старицкие пещеры Тверской области вошли в пятёрку лучших научно-познавательных туристических мест страны

Топ-5 составлен по опросу в социальных сетях
Виктория ТУШКОВА
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Рейтинг составил портал Tvill.ru. Специалисты повели опрос в социальных сетях, приурочив его к Дню Дарвина, отмечающемуся 12 февраля. Наши каменоломни оказались на пятом месте, уступив Кояшскому озеру (Крым), Краснодарским дольменам, перевалу Дятлова (Свердловская область) и Медведицкой гряде (Волгоградская область).

Старицкие каменоломни упоминались уже в XII веке. Там добывали «старицкий мрамор» - белый известняк для строительства. Место это красивое и овеянное ореолом тайны. Рассказывают, что именно там спрятана библиотека Ивана Грозного, а ещё, что куда-то в глубину каменоломен относили хоронить своих усопших монахи старицкого Успенского монастыря.

«КП»-Тверь» готовит материал, посвящённый уникальным старицким пещерам. Мы расскажем об их легендах и побеседуем со спелестологами, чувствующими себя в затейливых подземных лабиринтах как дома. Скоро материал появится на сайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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