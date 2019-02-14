2019-02-14T20:14:02+03:00
Общество

Северный обход Твери по скоростной дороге М-11 уже начали проектировать

Об этом сообщил Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме
Виктория ЖУКОВА
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На данный момент общая протяженность магистрали М-11 – 669 кмНа данный момент общая протяженность магистрали М-11 – 669 кмФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Начались работы по проектированию северного обхода Твери. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме 14 февраля после встречи с председателем правления «Автодор» Вячеславом Петушенко.

- Мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повысится транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом, - прокомментировал это событие глава региона.

Напомним, первый участок М-11 – объезд Вышнего Волочка – был открыт в ноябре 2014 года. Новая дорога позволила ликвидировать многокилометровые пробки на сложном отрезке магистрали М-10.

В декабре 2017 года было открыто движение по участку от Твери до Вышнего Волочка. А в июне 2018 года введен в эксплуатацию участок, который соединяет Тверскую и Новгородскую область – продолжение обхода Торжка и Вышнего Волочка.

На данный момент общая протяженность магистрали М-11 – 669 км. Трассу прокладывают параллельно существующей автодороге М-10 «Россия» в обход всех населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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