2019-02-14T18:25:40+03:00
Общество

Продолжаются поиски мужчины, который не вернулся домой из магазина в Твери десять лет назад

Поисками занимаются полицейские и следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина пропал в Твери в 2009 году Фото: СУ СК РФ по Тверской областиМужчина пропал в Твери в 2009 году Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Продолжаются поиски жителя Твери, который пропал в 2009 году. Следователи СК и полицейские проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего.

В сентябре 2018 региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Известно, что 25 ноября 2009 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что пропал Хушназара Курбоншоева 1973 года рождения.

Установлено, что летом 2009 года гражданин Таджикистана вместе с родственниками приехал на заработки в Тверь. Работать они устроились в строительную фирму, а жили в арендуемой квартире.

В сентябре 2009 года мужчина ушел в продуктовый магазин, который находится рядом с домом, и пропал. В тот день он был одет в черную куртку из плащевой ткани, джинсы темно-синего цвета и черную футболку. С собой взял сотовый телефон «Нокиа» в корпусе серого цвета.

Ростом пропавший 160-174 сантиметра, худощавого телосложения, лицо смуглое, глава карие, волосы черные и прямые.

- Несмотря на поиски, проводимые сотрудниками органов внутренних дел на протяжении практически 10 лет, данные о местонахождении человека по настоящее время отсутствуют, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Информацию о местонахождении разыскиваемого мужчины следует сообщить по телефону : 8 (4822) 50-02-32, 50-01-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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