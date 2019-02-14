В Твери разыскивают Очевидцев смертельной аварии на Московском шоссе
Специализированный следственный УМВД России по Тверской области отдел ищет свидетелей столкновения двух легковых автомобилей Московском шоссе в Твери. 10 февраля около 09:20 в районе дома №21 дорогу не поделили водители «Шкоды» и «Черри». По факту аварии расследуется уголовное дело.
В Госавтоинспекции сообщают, что автомобиль «Шкода» двигался в направлении автотрассы М-10, а «Черри» - в сторону Твери. В дорожно-транспортном происшествии погибли два человек и ранены пять человек, двое из них дети.
Очевидцы, обладающие любой информацией об этой аварии, могут передать сведения по телефонам ССО УМВД России по Тверской области: 8-906-554-5005, 8(4822)66-78-79.
ИСТОЧНИК KP.RU