2019-02-14T17:50:37+03:00
Общество

В Твери разыскивают Очевидцев смертельной аварии на Московском шоссе

Информацию можно передать в полицию по телефонам: 8-906-554-5005, 8(4822)66-78-79
Виктория ЖУКОВА
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В дорожно-транспортном происшествии погибли два человек и ранены пять человек, двое из них дети Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ дорожно-транспортном происшествии погибли два человек и ранены пять человек, двое из них дети Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Специализированный следственный УМВД России по Тверской области отдел ищет свидетелей столкновения двух легковых автомобилей Московском шоссе в Твери. 10 февраля около 09:20 в районе дома №21 дорогу не поделили водители «Шкоды» и «Черри». По факту аварии расследуется уголовное дело.

В Госавтоинспекции сообщают, что автомобиль «Шкода» двигался в направлении автотрассы М-10, а «Черри» - в сторону Твери. В дорожно-транспортном происшествии погибли два человек и ранены пять человек, двое из них дети.

Очевидцы, обладающие любой информацией об этой аварии, могут передать сведения по телефонам ССО УМВД России по Тверской области: 8-906-554-5005, 8(4822)66-78-79.

ИСТОЧНИК KP.RU

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