Серебряная подкова с бриллиантом достанется самой влюбленной паре Твери

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-14T17:41:26+03:00

В борьбе за подкову пары будут соревноваться в лучшем знании своего партнера. Фото: Елена Дегтярева

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12 февраля на сайте kp.ru состоялось подведение итогов голосования за самую влюбленную пару Твери.

Напомним, от участников требовалось совсем немного - рассказать о том, как они познакомились со своей половинкой, а может быть, как поняли, что это именно их судьба или как сделали предложение. Сюжет мог быть самый разный, а вот ключевое слово должно быть одно - любовь.

Большинство читаталей отдали свои предпочтении удивительной Олимпийской истории Анны и Юрия Буданцевых. На втором месте оказалась история в стихах от Валерии Рябининой.

Именно эти две пары и должны были сойтись в поединке в эфире радио "Комсомольская правда" (99,3 FM) 14 февраля. В День влюбленных должно было решиться, кому же достанется главный приз - Серебряная подкова с бриллиантом от партнера конкурса - сети ювелирых салонов "Александрит".

Однако, по личным причинам семья Буданцевых прийти в эифр не смогла и передала свои полномочия следующей паре. Правила, есть правила, их уже нельзя было исправить или отменить.

Таким образом, в 18.00 в эфире радио "Комсомольская правда" битва за Серебряную подкову развернется между парой (Валерия Рябинина и Сергей Истошин) и парой (Сергей и Людмила Полховские).

Однако без внимания не останутся и все остальные участники конкурса. в ближайшее время им будут вручены подарочные карты "Александритки" с денежным номиналом.

ИСТОЧНИК KP.RU