Сильный ветер ожидается в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-14T18:15:04+03:00

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В Тверской области объявлено штормовое предупреждение. В пятницу, 15 февраля погода испортится, и будет дуть сильный ветер. Об этом информирует ГУ МЧС России по Тверской области, ссылаясь на данные Тверского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков что утром и днем 15 февраля ожидается усиление западного и юго-западного ветра. Отдельные порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В такую погоду лучше ограничить выход из зданий и находиться в помещениях. Нельзя при сильном ветре подходить к линиям электропередач или оборвавшимся электропроводам, а также к ветхим конструкциям и крышам домов, с которых может слететь снег.

ИСТОЧНИК KP.RU