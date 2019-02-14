Житель Московской область задержан по подозрению в совершении грабежа в Твери

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-14T16:02:32+03:00

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В Твери полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. В дежурную часть Заволжского отдела полиция с заявлением о краже обратился 41-летний житель областного центра. Потерпевший сообщил о том, что вечером в поселке Вагонников к нему пошел неизвестный и ударив по лицу выхватил телефон. После этого злоумышленник скрылся скрылся.

Сразу после того, как потерпевший детально описал нападавшего, его ориентировка была разослана полицейским. В итоге подозреваемый был задержан в Заволжском районе Твери. Выяснилось, что 41-летний мужчина живет в Московской области, а ранее он уже был судим за имущественные преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Кстати, находясь в полиции он признался в преступлении. В настоящее время мужчина находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU