Студентка колледжа украла наушники из супермаркета в Твери

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-14T15:02:18+03:00

За это она заплатит штраф

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В Твери осудили студентку торгово-экономического колледжа, которая свершиа кражу. Девушка хотела забрать из магазина сети «Атак» наушники марки «Philips», стоимостью 312 рублей.

12 февраля она взяла с полки супермаркета товар и вышла с ним за кассовую зону. На выходе из магазина ее задержала охрана.

Дело рассматривал Заволжский районный суд Твери. Девушку признали виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере одна тысяча рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU