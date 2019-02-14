Студентка колледжа украла наушники из супермаркета в Твери
За это она заплатит штраф
Девушку признали виновной в совершении административного правонарушенияФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
В Твери осудили студентку торгово-экономического колледжа, которая свершиа кражу. Девушка хотела забрать из магазина сети «Атак» наушники марки «Philips», стоимостью 312 рублей.
12 февраля она взяла с полки супермаркета товар и вышла с ним за кассовую зону. На выходе из магазина ее задержала охрана.
Дело рассматривал Заволжский районный суд Твери. Девушку признали виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере одна тысяча рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
ИСТОЧНИК KP.RU