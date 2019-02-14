Аварийный дом на улице Малая Самара в Твери снесут

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-14T14:21:27+03:00

Десять лет жителей соседних домов пугали бомжи, которые обосновались в заброшенном здании

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В Твери решили снести аварийный дом №5А по улице Малая Самара. Решение о списании с бухгалтерского учета здания было принято в Тверской городской думе на заседании комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям.

Дом в 2008 году был признан аварийным, с тех пор здание заброшено. За десять лет постройка стала привлекать внимание бомжей и наркоманов, бывало, что внутри вспыхивали пожары.

Жители близлежащих домов неоднократно просили снести опасный дом. Но раньше это было сделать невозможно, потому что открытым оставался вопрос о предоставлении новой жилплощади собственникам. В настоящий момент все граждане уже сняты с регистрационного учета.

После принятия решения городской Думой администрация проведет аукцион по аренде земельного участка, который относится к зоне многоэтажной застройки. Планируется, что аварийный дом будет снесен будущим застройщиком.

ИСТОЧНИК KP.RU