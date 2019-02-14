2019-02-14T14:03:03+03:00
Происшествия

Два 18-летних парня похитили из машины аккумулятор и автомагнитолу в Тверской области

Теперь ими занимаются полицейские
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Злоумышленники позарились на аккумуляторную батарею и автомагнитолуЗлоумышленники позарились на аккумуляторную батарею и автомагнитолуФото: Андрей ГРЕЧАННИК
Изменить размер текста:

Полицейским удалось задержать двух автоворов из Тверской области. За помощью к стражам правопорядка обратился 58-летний житель Бежецкого района. Он рассказал, что из его машины марки ВАЗ было похищено имущество на 12 тысяч рублей.

Удалось выяснить, что автомобиль хозяин припарковал возле дома. Пропажу он заметил утром. Злоумышленники забрали аккумуляторную батарею и автомагнитолу.

После опроса свидетелей и проверки подозрительных лиц, полицейские установили, что к краже причастны двое 18-летний парней. Молодых людей задержали. В полиции они в содеянном сознались и пояснили, что похищенное хотели продать.

В их отношении уже возбуждено уголовное дело – сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверская область представила свои проекты на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Студентка колледжа украла наушники из супермаркета в Твери
Аварийный дом на улице Малая Самара в Твери снесут
Жители Твери смогут проголосовать за приоритетные территории города на благоустройство
В Тверской области осудили водителя, по вине которого погиб пассажир
Дорожники плохо следят зимой за проезжей частью в Тверской области
Успейте купить натуральную шубу со скидкой
Влюбленных приглашают запустить небесные фонарики в Твери
Полицейские нашли наркотики в гараже у 29-летнего рецидивиста из Тверской области
Началось судебное следствие по делу мужчины, который поджег двух жительниц Тверской области
Светофор не работает на одном из перекрестков в Заволжье Твери
Козырёк подъезда вместе со снегом упал на супружескую пару в Тверской области
В Тверской области молодой водитель насмерть сбил женщину
Фура и Газель столкнулись в Тверской области
Два брошенных «ВАЗа» планируют эвакуировать с территории двора в Твери
Дизельное топливо в Тверской области прибавило пару копеек
ЕГЭ в Тверской области будут сдавать более 6400 выпускников
Перекрытие путепровода в Вышнем Волочке Тверской области перенесли
Обладателем премии Салтыкова-Щедрина стал настоятель храма Арсения Тверского Александр Шабанов
В Тверской области отметили 250-летие со дня рождения баснописца Крылова
Житель Тверской области попался на краже бытовой техники
«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ продлевает работу в Твери