Два 18-летних парня похитили из машины аккумулятор и автомагнитолу в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-14T14:03:03+03:00

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Полицейским удалось задержать двух автоворов из Тверской области. За помощью к стражам правопорядка обратился 58-летний житель Бежецкого района. Он рассказал, что из его машины марки ВАЗ было похищено имущество на 12 тысяч рублей.

Удалось выяснить, что автомобиль хозяин припарковал возле дома. Пропажу он заметил утром. Злоумышленники забрали аккумуляторную батарею и автомагнитолу.

После опроса свидетелей и проверки подозрительных лиц, полицейские установили, что к краже причастны двое 18-летний парней. Молодых людей задержали. В полиции они в содеянном сознались и пояснили, что похищенное хотели продать.

В их отношении уже возбуждено уголовное дело – сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU