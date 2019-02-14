Жители Твери смогут проголосовать за приоритетные территории города на благоустройство

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-14T13:41:35+03:00

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В Твери началась подготовка к реализации следующего этапа федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В 2019 году в числе приоритетных на благоустройство те территории, которые по итогам голосования прошлого года были наиболее популярные и востребованные горожанами. С помощью народного рейтинга будет актуализирована приоритетность и определена очередность включения общественных зон в программу.

В перечень для голосования на 2019 год планируется включить:

- прогулочная зона на улице Коминтерна;

- сквер у памятника Салтыкову-Щедрину (Тверская площадь);

- пешеходная зона на проспекте Чайковского;

- участок набережной Афанасия Никитина от Нового моста до Речного вокзала;

- улица Хромова;

- сквер на пересечении улиц Горького и Благоева;

- пешеходная зона на бульваре Гусева;

- пешеходная зона на Смоленском переулке;

- Бобачевская роща;

- сквер на улице Можайского у роддома;

- сквер в поселке Химинститута за магазином «Универсал»;

- бульвар Ногина, благоустройство территории рынка;

- Парк Текстильщиков;

- сквер на улице Бобкова;

Рейтинговое голосование будет организовано на официальном сайте администрации Твери, начнется оно в пятницу, 22 февраля. Проголосовать за территорию смогут все желающие. Специалисты будут следить, чтобы оно прошло без нарушений и «накруток».

ИСТОЧНИК KP.RU