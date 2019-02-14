Жители Твери смогут проголосовать за приоритетные территории города на благоустройство
В Твери началась подготовка к реализации следующего этапа федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
В 2019 году в числе приоритетных на благоустройство те территории, которые по итогам голосования прошлого года были наиболее популярные и востребованные горожанами. С помощью народного рейтинга будет актуализирована приоритетность и определена очередность включения общественных зон в программу.
В перечень для голосования на 2019 год планируется включить:
- прогулочная зона на улице Коминтерна;
- сквер у памятника Салтыкову-Щедрину (Тверская площадь);
- пешеходная зона на проспекте Чайковского;
- участок набережной Афанасия Никитина от Нового моста до Речного вокзала;
- улица Хромова;
- сквер на пересечении улиц Горького и Благоева;
- пешеходная зона на бульваре Гусева;
- пешеходная зона на Смоленском переулке;
- Бобачевская роща;
- сквер на улице Можайского у роддома;
- сквер в поселке Химинститута за магазином «Универсал»;
- бульвар Ногина, благоустройство территории рынка;
- Парк Текстильщиков;
- сквер на улице Бобкова;
Рейтинговое голосование будет организовано на официальном сайте администрации Твери, начнется оно в пятницу, 22 февраля. Проголосовать за территорию смогут все желающие. Специалисты будут следить, чтобы оно прошло без нарушений и «накруток».
ИСТОЧНИК KP.RU