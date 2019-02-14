2019-02-14T13:16:25+03:00
Общество

В Тверской области осудили водителя, по вине которого погиб пассажир

В момент ДТП автомобилист был пьян
Альберт БОЙКОВ
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Суд признал автомобилиста виновным в смертельном ДТПСуд признал автомобилиста виновным в смертельном ДТПФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Конаковском районном суде Тверской области вынесли приговор 27-летнему автомобилисту, по вине которого погиб его пассажир.

Во время судебного было установлено, что 12 мая 2017 года обвиняемый находясь за рулем состоянии алкогольного опьянения не смог справиться с управлением, и вылетел на автомобиле в кювет, где транспортное средство затем опрокинулось. В результате ДТП пассажир получил травмы, от которых затем скончался в больнице. Позже выяснилось, что виновник аварии даже не имел водительского удостоверения.

Как сообщает прокуратура Тверской области, водителя признали виновным в преступлении и назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Это время виновник ДТП проведет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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