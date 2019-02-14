В Тверской области осудили водителя, по вине которого погиб пассажир
В Конаковском районном суде Тверской области вынесли приговор 27-летнему автомобилисту, по вине которого погиб его пассажир.
Во время судебного было установлено, что 12 мая 2017 года обвиняемый находясь за рулем состоянии алкогольного опьянения не смог справиться с управлением, и вылетел на автомобиле в кювет, где транспортное средство затем опрокинулось. В результате ДТП пассажир получил травмы, от которых затем скончался в больнице. Позже выяснилось, что виновник аварии даже не имел водительского удостоверения.
Как сообщает прокуратура Тверской области, водителя признали виновным в преступлении и назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Это время виновник ДТП проведет в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU