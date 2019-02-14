2019-02-14T12:54:46+03:00
Общество

Дорожники плохо следят зимой за проезжей частью в Тверской области

В Нелидово и в Белом на дорогах собираются сугробы и наледь
Виктория ЖУКОВА
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Зимой за дорогами надо следить в оба глазаЗимой за дорогами надо следить в оба глазаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области прокуратуры Нелидовского и Бельского районов проверили исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. К проверкам присоединились и специалистов ОГИБДД.

Было установлено, что на городских улицах нарушаются требования Федерального закона. В частности, ответственные организации за зимнее содержание автомобильных дорог выполняют свою работу некачественно и несвоевременно. В Нелидово не устраняются зимняя скользкость и снежные валы. В Белом на дорогах уже появился снежный накат, от снега не чистят остановки, а ширина проезжей части не соответствовала нормативам.

Из-за этого были возбуждены дела об административных правонарушениях.

В Белом нарушения были устранены. В Нелидово материалы направлены в мировой суд судебного участка Нелидовского района для рассмотрения по существу – сообщили областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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