Дорожники плохо следят зимой за проезжей частью в Тверской области
В Тверской области прокуратуры Нелидовского и Бельского районов проверили исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. К проверкам присоединились и специалистов ОГИБДД.
Было установлено, что на городских улицах нарушаются требования Федерального закона. В частности, ответственные организации за зимнее содержание автомобильных дорог выполняют свою работу некачественно и несвоевременно. В Нелидово не устраняются зимняя скользкость и снежные валы. В Белом на дорогах уже появился снежный накат, от снега не чистят остановки, а ширина проезжей части не соответствовала нормативам.
Из-за этого были возбуждены дела об административных правонарушениях.
В Белом нарушения были устранены. В Нелидово материалы направлены в мировой суд судебного участка Нелидовского района для рассмотрения по существу – сообщили областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU