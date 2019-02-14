Влюбленных приглашают запустить небесные фонарики в Твери

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-14T12:05:33+03:00

С каждым годом масштабная акция набирает все больше популярности

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14 февраля влюбленные жители Твери могут отметить День святого Валентина, запустив небесный фонарик. Масштабная акция начнется в 20:00 на набережной Афанасия Никитина.

Участники мероприятия должны подойти к площадке у Городского пляжа. Сбор назначен на 19:30. Всем участникам акции сначала расскажут основные правила запуска небесных фонариков, только после этого будет дан старт.

Фонарики влюбленные должны купить заранее и принести с собой. Подробности можно узнать в группе мероприятия «Ежегодный запуск небесных фонариков!» в соцсети.

Акция проходит в Твери несколько лет подряд и уже считается традиционным мероприятием на 14 февраля. С каждым годом к ней присоединяется все больше желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU