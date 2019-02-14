Началось судебное следствие по делу мужчины, который поджег двух жительниц Тверской области

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-14T11:00:02+03:00

Подозреваемый облил свою сожительницу и ее сестру бензином

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В Тверском областном суде рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве с особой жестокость­ю.

13 февраля прокурор изложил предъявленное подс­удимому обвинение и были допрошены потерпевшие по делу. 14 февраля будут прой­дут допросы свидетел­ей.

В пресс-службе суда напомнили, что 40-летний мужчина 9 сентября 2018 года гостил со своей сожит­ельницей у ее сестры в Кувшиново. Во время ссоры обвиняемый взял канист­ру с бензином, пришел в кухню и облил двух женщин легково­спламеняющейся жидко­стью. После этого он поджег потерп­евших.

Женщин на вертолете доставили в больницу Твери, но 25 и 26 сентя­бря 2018 года они сконча­лись.

Следствие считает, что обвиняемый осоз­навал, что избранный им способ убийства сопряжен с обществен­ной опасностью для жизни жителей соседних домов.

ИСТОЧНИК KP.RU