Началось судебное следствие по делу мужчины, который поджег двух жительниц Тверской области
В Тверском областном суде рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью.
13 февраля прокурор изложил предъявленное подсудимому обвинение и были допрошены потерпевшие по делу. 14 февраля будут пройдут допросы свидетелей.
В пресс-службе суда напомнили, что 40-летний мужчина 9 сентября 2018 года гостил со своей сожительницей у ее сестры в Кувшиново. Во время ссоры обвиняемый взял канистру с бензином, пришел в кухню и облил двух женщин легковоспламеняющейся жидкостью. После этого он поджег потерпевших.
Женщин на вертолете доставили в больницу Твери, но 25 и 26 сентября 2018 года они скончались.
Следствие считает, что обвиняемый осознавал, что избранный им способ убийства сопряжен с общественной опасностью для жизни жителей соседних домов.
ИСТОЧНИК KP.RU