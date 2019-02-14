2019-02-14T10:35:39+03:00
Общество

Светофор не работает на одном из перекрестков в Заволжье Твери

Включить его планируют только после обеда
Виктория ЖУКОВА
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Водителям стоит быть внимательнееВодителям стоит быть внимательнееФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В Твери в Заволжье на пересечении улиц Кольцевой и Димитрова отключили светофоры. Речь идет о перекрестке, с которого можно повернуть на Литвинки.

С 10:00 до 15:00 все светофорные объекты, установленные по углам перекрестка, работать не будут.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, проезжая данный участок, нужно руководиться знаками приоритета. Также автомобилисты обязаны уступить дорогу пешеходам, как только те вступили на «зебру».

Жителям стоит помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, а зимой тормозной путь значительно увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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