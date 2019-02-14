В Тверской области молодой водитель насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-14T09:34:38+03:00

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В среду, 13 февраля, в Торопце Тверской области произошла авария, в результате которой погибла 50-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Октябрьской улице в районе дома №11, когда на часах было 21:45.

Полицейские выяснили, что 24-летний обладатель "ВАЗа 21104" сбил 50-летнюю женщину, когда она двигалась по правой стороне проезжей часть в попутном направлении по ходу движения автомобиля.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая скончалась на месте ДТП до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU