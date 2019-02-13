Перекрытие путепровода в Вышнем Волочке Тверской области перенесли
Ограничено движение на мосту будет в воскресение, 17 февраля
На время работ мост будет перекрытФото: Виктор Буздин
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Работы на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке Тверской области перенесены. Ранее дирекция Территориального дорожного фонда сообщила, что перекрытие моста запланировано на пятницу, 15 февраля.
Теперь отчищать тротуары и проезжую часть будут в воскресение, 17 февраля. Ограничено движение транспорта будет с 08:00 до 17:00.
Напомним, что железнодорожный мост соединяет две части города. Объехать перекрытый участок можно будет через поселок Горняк от улицы Сиверсова и далее по улице Узкоколейная с выходом на улицу Шмидта.
ИСТОЧНИК KP.RU