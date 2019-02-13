В Тверской области отметили 250-летие со дня рождения баснописца Крылова
13 февраля в Тверской области прошли мероприятия в честь 250-летия со дня рождения известного русского публициста, поэта и баснописца Ивана Андреевича Крылова. Его жизнь и творчество были тесно связаны с Тверской области.
Так, до 3 марта в областной библиотеке имени Горького работает книжно-иллюстративная выставка «Поэт и мудрец слились в нём воедино», на которой можно найти информацию о жизни Крылова.
Также весь февраль в Тверском художественном училище имени Венецианова проходит кроссбукинг-акция «Вокруг книг». Еще с 11 по 15 февраля там работает Книжная выставка с библиографическим обзором «Он поучает мудро и лукаво». А в Тверском императорском дворце открыта выставка работ Зеленцова - портрета Ивана Андреевича Крылова.
Различные мероприятия запланированы и в муниципальных учреждениях культуры и библиотеках.
Напомним, тверские актеры проводят флешмоб, посвященный 250-летию со дня рождения великого баснописца.
ИСТОЧНИК KP.RU