2019-02-13T16:27:05+03:00
Общество

35 люков украли в Твери за последнее время

Коммунальщики советуют жителям быть внимательнее и смотреть под ноги
Виктория ЖУКОВА
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В открытый люк можно провалитьсяВ открытый люк можно провалитьсяФото: Олег УКЛАДОВ
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В Твери стали массово воровать люки. Только за последнее время похитили 35 металлических крышек на тепловом оборудовании.

Сотрудники "Тверской генерации" регулярно проверяют тепловые сети, которых на балансе организации более 482 километра. Всего на этой территории находится более 10 тысяч люков.

В первую очередь проверяют участки, которые находятся рядом с населенными пунктами и внутри дворовых территорий. Также осматривается территории вблизи социальных учреждений, пешеходных зон. После этого обследуют участки тепловых сетей в малолюдных местах, на пустырях и в промзонах.

Если обнаружена пропажа люка, коммунальщики вызывают полицию, а сам колодец закрывают.

Сообщить об украденной крышке люка можно по телефону "горячей" линии компании -78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери по номеру 34-87-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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