Итоговое собеседование по русскому языку впервые прошли девятиклассники Твери

13 Февр. 15:49 2019-02-13T16:36:06+03:00

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Сегодня, 13 февраля, ученики девятых классов Твери и Тверской области вместе со сверстниками по всей стране впервые сдали новый экзамен - итоговое собеседование по русскому языку.

В Тверской области экзамен должны пройти 12483 девятиклассника. Результаты им объявят не позднее 19 февраля.

Испытание было введено с этого года в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы. Основная цель собеседования - проверить навыки устной речи школьников, в том числе и спонтанной.

Собеседование оценивается по системе "зачёт-незачёт" и состоит из четырёх заданий: чтение вслух, пересказ прочитанного, монолог на выбранную тему и диалог с экзаменатором. За выполнение каждого задания присуждаются баллы, максимальная их сумма по итогам всех заданий - 19. Но для получения "зачёта" достаточно набрать 10 (а детям с особенностями речи, например, заиканием - 5).

Важно, что новое испытание является допуском к государственной итоговой аттестации девятиклассников - ГИА.

ИСТОЧНИК KP.RU